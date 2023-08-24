Спорт

Псковичи стали призерами международных соревнований по тхэквондо

Молодые спортсмены из Псковской области заняли второе место по итогам соревнований по тхэквондо.

«Владислав Доброхотов, Никита Исаченко, Данил Вересов и Илья Веселов завоевали серебряные медали на первенстве мира по тхэквондо ИТФ в разделе спарринг постановочный - самооборона, юниоры 16-17 лет, обыграв команды Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, и уступив в финале команде Северной Кореи», - говорится в сообщении в группе областной федерации тхэквондо в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/pskov_tkd_federation