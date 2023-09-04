Спорт

Сергей Вострецов призвал заострить внимание на поддержке дворовых тренеров

Заострить внимание на поддержке дворовых тренеров призвал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя смену гражданства олимпийских атлетов.

«Это их право. Они действительно потратили много сил и времени, чтобы достичь результатов. Но это ведь как в бизнесе, гарантий нет, всегда есть риск, что может что-то не получиться, жизнь не заканчивается. Однако, если люди ради личных амбиций готовы менять гражданство, чести это им не делает. Пора бы уже Минспорту задуматься, кого мы растим, "людей мира"? Исинбаеву дубль два? А оно нам надо? Давайте, прежде чем тратить бюджетные деньги на "людей мира", спросим, что же хотят налогоплательщики? Может, вместо легионеров мы начнем оплачивать своих дворовых тренеров и займемся здоровьем наших детей, чем выращивать горечемпионов?» - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта рассказал, что 55 атлетов по олимпийским видам спорта из России сменили гражданство. В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.