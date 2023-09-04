Спорт

Сотни школьников и студентов смогли узнать историю спорта Псковской области

Великие Луки с рабочим визитом посетила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она прибыла в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

Вице-губернатор приняла участие в расширенном заседании Ученого совета, поздравила педагогов с началом учебного года и поблагодарила за эффективную работу.

Она отметила, что труд педагогов ВЛГАФК по подготовке квалифицированных кадров виден на протяжении многих лет. Отличившихся в работе преподавателей и сотрудников академии Вера Емельянова наградила благодарственными письмами правительства Псковской области, а также почётными грамотами областного комитета по спорту.

В завершении встречи Вера Емельянова посетила Музей спорта Псковского края и ознакомилась с представленными здесь экспозициями. Президент Великолукской олимпийской академии, декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта», директор музея Дмитрий Белюков рассказал, что учреждение работает с 2015 года, и за это время с историей спорта нашего региона смогли ознакомиться уже сотни школьников и студентов.