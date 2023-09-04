Спорт

Заявки на турнир по хоккею «Без ограничений» в Пскове можно подать до 9 сентября

Турниры по хоккею «Без ограничений» и в возрастной категории «40+» в формате «3х3» пройдут в Пскове 17 сентября, сообщается в сообществе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте». Заявки принимаются до 9 сентября.

Игры буду проводится на площадке 30х20 метров (1/3 хоккейного поля) без «щелчков» и силовых приемов. Игра продлится 3 периода по 7 минут «грязного» времени.

В заявке команды - не более 7 полевых и 1 вратарь. В категории «Без ограничений» допускаются игроки со статусом «Спортшкольник» и «Мастер».

Представители команд обязаны предъявить в оргкомитет следующие документы:

заявочный лист по установленной форме, заверенный врачом;

страховой полис страхования от несчастных случаев.

Предварительные заявки подаются по электронной почте: dss_pskov@mail.ru. Последний день приёма заявок 9 сентября

Главный судья — Александр Лебедев.