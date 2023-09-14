Спорт

Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Петербурга

Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили их представители.

Фотографии предоставлены представителями спортсменок

«Первый старт нового спортивного сезона прошел в Санкт-Петербурге. Это был Кубок Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России - 2023, который состоялся в рамках Big Piter Sport Show. Это крупнейший молодежный мультиспортивный фестиваль в Санкт-Петербурге. Два дня всевозможных видов спорта на крупнейшей площадке "Экспофорума"», – рассказали представители спортсменок.

Псков представляла команда «Viki Sport» под руководством тренера Трениной Виктории. А псковичка Ксения Васильева, чемпионка России 2023 (категория элита, юниоры девушки), презентовала Pole Sport как вид спорта на главной сцене Big Piter Sport Show в рамках праздничного открытия.

Спортивные итоги «Viki Sport»:

Лариса Васильева - 1 место, Pole Sport, категория - профессионалы, мастера 40+ женщины;

Алиса Андреева - 1 место, Pole Sport, категория - любители, дети, девочки;

Валерия Тимофеева - 1 место, Pole Sport, категория - элита, дети, девочки;

Олеся Султанова - 1 место, Artistic Pole, категория - любители, дети, девочки;

Ксения Васильева, Валерия Тимофеева - 1 место, Pole Sport, категория - элита, дуэты, подростки, смешанные;

Алина Румянцева - 1 место, Artistic Hoop, категория - элита, юниоры, девушки;

Татьяна Митина - 3 место, Sport Hoop, категория - любители, дети, девочки;

Маргарита Компаниец - 2 место, Sport Hoop, категория - любители, дети, девочки;

Вероника Копытина, Доминика Трубицына - 1 место, Sport Hoop, категория - элита, дуэты, подростки, смешанные;

Елизавета Столярова - 2 место, Artistic Hoop, категория - любители, дети, девочки.

Также состоялись соревнования в формате Ultra Pole — это баттлы на пилоне.

Итоги баттлов:

Алиса Андреева– 3 место;

Ксения Васильева – 1 место.

Кроме того, команда «Viki Sport» получила Кубок Федерации в командном зачете.