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Спорт

Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Петербурга

15.09.2023 13:32|ПсковКомментариев: 0

Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили их представители.

Фотографии предоставлены представителями спортсменок

«Первый старт нового спортивного сезона прошел в Санкт-Петербурге. Это был Кубок Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России - 2023, который состоялся в рамках Big Piter Sport Show. Это крупнейший молодежный мультиспортивный фестиваль в Санкт-Петербурге. Два дня всевозможных видов спорта на крупнейшей площадке "Экспофорума"», – рассказали представители спортсменок.

Псков представляла команда «Viki Sport» под руководством тренера Трениной Виктории. А псковичка Ксения Васильева, чемпионка России 2023 (категория элита, юниоры девушки), презентовала Pole Sport как вид спорта на главной сцене Big Piter Sport Show в рамках праздничного открытия.

 

Спортивные итоги «Viki Sport»:

  • Лариса Васильева  - 1 место, Pole Sport, категория - профессионалы, мастера 40+ женщины;
  • Алиса Андреева - 1 место, Pole Sport, категория - любители, дети, девочки;
  • Валерия Тимофеева  - 1 место, Pole Sport, категория - элита, дети, девочки;
  • Олеся Султанова - 1 место, Artistic Pole, категория - любители, дети, девочки;
  • Ксения Васильева, Валерия Тимофеева  - 1 место, Pole Sport, категория - элита, дуэты, подростки, смешанные;
  • Алина Румянцева - 1 место, Artistic Hoop, категория - элита, юниоры, девушки;
  • Татьяна Митина - 3 место, Sport Hoop, категория - любители, дети, девочки;
  • Маргарита Компаниец - 2 место, Sport Hoop, категория - любители, дети, девочки;
  • Вероника Копытина, Доминика Трубицына - 1 место, Sport Hoop, категория - элита, дуэты, подростки, смешанные;
  • Елизавета Столярова - 2 место, Artistic Hoop, категория - любители, дети, девочки.

Также состоялись соревнования в формате Ultra Pole — это баттлы на пилоне.

Итоги баттлов:

  • Алиса Андреева– 3 место;
  • Ксения Васильева – 1 место.

Кроме того, команда «Viki Sport» получила Кубок Федерации в командном зачете.

Теги: #спортивная гимнастика
Источник: Псковская Лента Новостей
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