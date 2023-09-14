Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Петербурга

Восемь золотых медалей привезли псковские гимнастки из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили их представители.
Фотографии предоставлены представителями спортсменок
«Первый старт нового спортивного сезона прошел в Санкт-Петербурге. Это был Кубок Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России - 2023, который состоялся в рамках Big Piter Sport Show. Это крупнейший молодежный мультиспортивный фестиваль в Санкт-Петербурге. Два дня всевозможных видов спорта на крупнейшей площадке "Экспофорума"», – рассказали представители спортсменок.
Псков представляла команда «Viki Sport» под руководством тренера Трениной Виктории. А псковичка Ксения Васильева, чемпионка России 2023 (категория элита, юниоры девушки), презентовала Pole Sport как вид спорта на главной сцене Big Piter Sport Show в рамках праздничного открытия.
Спортивные итоги «Viki Sport»:
Также состоялись соревнования в формате Ultra Pole — это баттлы на пилоне.
Итоги баттлов:
Кроме того, команда «Viki Sport» получила Кубок Федерации в командном зачете.