Спорт

Кубок Псковской области по подводной охоте проходит в Пустошкинском районе

Кубок Псковской области по подводной охоте проходит в Пустошкинском районе на озере Зверино с 16 по 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации подводного спорта.

Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

Подводная охота проводится в течение двух дней по четыре часа в день. Соревнования проходят как в личном, так и в командном первенстве.

Победителя и призеров определяют согласно правилам вида спорта в отдельных видах программы. Очки начисляют за каждый сданный экземпляр рыбы. Победителей наградят кубками, грамотами, призами и медалями.