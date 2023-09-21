Псковичи завоевали семь медалей и два кубка по зимнему плаванию

Открытый Кубок Новгородской области по зимнему плаванию прошел 23 сентября в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО).
Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО)
Спортсмены преодолевали расстояние 350м через реку Волхов. Участникам приходилось бороться с ветром и сильным течением холодной воды. В соревнованиях приняли участие 7 регионов России и Республики Беларусь.
Псковскую область представляли 10 спортсменов «Федерации зимнего плавания Псковской области» в разных возрастных группах. В общей сложности команда завоевала семь медалей и два кубка. Артур Мордовцев установил новый абсолютный рекорд соревнований, переплыв реку за 2 минуты 48 секунд.
Группа 18-29 лет:
Группа 30-39 лет:
Группа 40-49 лет:
Среди женщин
Группа 30-39 лет:
Группа 40-49 лет;
Группа 60-69 лет:
Во время церемонии награждения, команда поблагодарила организаторов соревнований и преподнесла подарки различных продуктов, произведенных в Псковской области. А также пригласили принять участие в Кубке Псковской области, который пройдет 4 ноября на реке Великой.