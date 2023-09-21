Спорт

Псковичи завоевали семь медалей и два кубка по зимнему плаванию

Открытый Кубок Новгородской области по зимнему плаванию прошел 23 сентября в Великом Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО).

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области (РОО ФЗП ПО)

Спортсмены преодолевали расстояние 350м через реку Волхов. Участникам приходилось бороться с ветром и сильным течением холодной воды. В соревнованиях приняли участие 7 регионов России и Республики Беларусь.

Псковскую область представляли 10 спортсменов «Федерации зимнего плавания Псковской области» в разных возрастных группах. В общей сложности команда завоевала семь медалей и два кубка. Артур Мордовцев установил новый абсолютный рекорд соревнований, переплыв реку за 2 минуты 48 секунд.

Группа 18-29 лет:

Кубок и медаль за первое место - Марк Мордовцев

Медаль за второе место - Андрей Михайлов

Четвертое место - Александр Лаврентьев

Группа 30-39 лет:

Кубок и медаль за первое место - Артур Мордовцев

Медаль за второе место место - Кирилл Потомский

Группа 40-49 лет:

Медаль за третье место - Владимир Компаниец

Четвертое место - Александр Будников

Среди женщин

Группа 30-39 лет:

Четвертое место - Наталья Бугаева

Группа 40-49 лет;

Медаль за третье место - Майя Судницына

Группа 60-69 лет:

Медаль за второе место - Ольга Назарян

Во время церемонии награждения, команда поблагодарила организаторов соревнований и преподнесла подарки различных продуктов, произведенных в Псковской области. А также пригласили принять участие в Кубке Псковской области, который пройдет 4 ноября на реке Великой.