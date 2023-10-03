Спорт

Чемпионат по спортивному ориентированию пройдет в псковской деревне Глоты

Чемпионат и Первенство региона по спортивному ориентированию «Марафон шефа» состоится в деревне Глоты Псковского района с 6 по 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

В соревнованиях примут участие сборные команды из Пскова, Великих Лук, районов Псковской области в восьми возрастных категориях. По итогам чемпионата 8 октября победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе получат грамоты и медали.

Подать заявку на участие необходимо до 4 октября. Телефон для справок: 29-11-29.