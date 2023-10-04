Спорт

Сергей Вострецов: Олимпийские медальки не стоят репутации и гордости России

России нужно сосредоточиться на развитии внутреннего спорта, пока участие в Олимпийских играх для российских спортсменов под запретом. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.

«Сколько раз нас надо было унизить и вытереть о нас ноги, прежде чем мы поняли наконец-то, что олимпийские медальки, которые во многом уже стали зависеть не от результатов в спорте, а от политических предпочтений Америки и ее сателлитов, не стоят репутации и гордости такой страны, как Россия. Думаю, пока ситуация в мире не изменится, нам лучше сосредоточиться на развитии физической культуры и оздоровлении всего населения страны. Обидно, конечно, что многие спортсмены не смогут состязаться с коллегами из других стран на этот период», - написал Сергей Вострецов.

По его мнению, в России необходимо поднять уровень выплат и «ценность внутренних наград до олимпийского уровня».

«Тогда вырастет конкуренция внутри страны, и в любое время, когда ситуация изменится, мы всегда сможем показать себя и на мировом уровне. Чемпионы СССР были в огромном почете. Надо, чтобы чемпион России для нас был не менее престижным, а даже более, чем олимпийский призер!» - заключил Сергей Вострецов.