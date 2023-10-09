Спорт

Псковичи стали призерами соревнований по спортивной аэробике в Туле

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» стали призерами всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле». Мероприятие состоялось в многофункциональном спортивном комплексе «Тула-арена» в Туле 4-6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Бригантине».

Фото здесь и далее: «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из 18 регионов России и Республики Беларусь. Воспитанники спортшколы «Бригантина» выступали под руководством тренера-преподавателя высшей квалификационной категории Анжелики Алексеевой.

Результаты воспитанников «Бригантины»:

В номинации «группа» в возрастной категории 15-17 лет второе место заняли псковички – Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян, Алиса Тихонова, Евгения Алексеева.

В номинации «танцевальная гимнастика» среди спортсменов в возрасте 15-17 лет «бронзу» завоевали Полина Москаленко, Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян, Мария Селянина, Алиса Тихонова, Евгения Алексеева, Анна Булкина.

В номинации «гимнастическая платформа» (15-17 лет) второе место получили Кристина Краснова, Мария Селянина, Алиса Орлова, Дарья Тёркина, Полина Москаленко, Евгения Алексеева, Алиса Тихонова, Анна Булкина.

В номинации «гимнастическая платформа» среди спортсменов в возрасте 12-14 лет «серебро» взяли Денис Харьковский, Илона Данец, Яна Петрова, Мария Бобрышева, Александра Воробьёва, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Татьяна Падучих.

В командном зачете в возрастной категории юноши и девушки 12-14 лет псковские спортсмены заняли второе место по результатам выступлений в пяти номинациях.

Серебряные призеры в номинации «группа» 15-17 лет подтвердили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», а также Александра Мосолова в индивидуальном выступлении (возрастная категория женщины 18 лет и старше).