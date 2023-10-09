Спорт

Воспитанники спортшколы «Бригантина» отличились на соревнованиях по шахматам в Пскове

Соревнования в высшей и первой лигах открытого личного Кубка Псковской области 2023 года по быстрым шахматам без ограничения возраста, в которых приняли участие воспитанники спортшколы «Бригантина», прошли в Пскове 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В высшей лиге пятнадцатилетняя кандидат в мастера спорта Эвелина Галаханова набрала 4,5 очка из 6 возможных, тем самым показала лучший результат.

В первой лиге отличный результат показал десятилетний Степан Ильин, который завоевал бронзовую медаль, набрав 6,5 очков из 9 возможных и опередил 32 соперника.

Бронзовых призеров соревнований тренирует Александр Побережский.