Спорт

Дмитрий Пирог высоко оценил подготовку великолукских спортсменов

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO, депутат Госдумы Дмитрий Пирог высоко оценил подготовку великолукских спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

«Ребята талантливые и, что самое главное - у них есть желание заниматься. За всё это спасибо тренерам. Четко прослеживается великолукская школа бокса, с ее почерком. Видно, что тренеры прикладывают максимум усилий», - сказал он во время пресс-конференции участников, организаторов и почетных гостей турнира по боксу памяти Евгения Клевцова.

На вопросы сотрудников СМИ ответил и депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе в 2005-2007 годах Николай Валуев.

В частности, он отметил, что сегодня на уровне государства делается все необходимое для развития и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. В большой степени этому способствует реализация таких программ, как «Развитие физической культуры и спорта», «Газпром – детям» и других.

Дмитрий Пирог добавил, что президент поставил планку, чтобы спортом занималось 70% населения страны. «И если говорить о школьном возрасте, то сейчас мы опережаем весь мир по количеству занимающихся спортом детей в школах»,- отметил спортсмен.

Напомним, мастер-класс Дмитрия Пирога и автограф-сессия именитых боксеров прошли в рамках 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова.

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Главным событием юбилейных состязаний станет матчевая встреча спортсменов Псковской области и Забайкальского края. На ринг боксеры выйдут 13 октября в 18.00. Онлайн-трансляцию можно смотреть по ссылке.