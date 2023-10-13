Спорт

Порхать над лошадью: как псковские вольтижеры становятся лучшими на Северо-Западе

На минувшей неделе псковичи узнали о больших успехах своих землячек. Псковские спортсменки привезли 5 медалей с чемпионата и первенства СЗФО по вольтижировке, а еще 10 – с Первенства центра «Ладога».

Кажется, многие впервые услышали название этого вида спорта. А узнав, какие трюки и акробатические номера можно исполнять на спине идущей лошади, и вовсе не поверили своим глазам.

О том, как вольтижировка приживалась и развивалась в Пскове, и каких высот достигают псковские спортсмены, корреспондент «МК в Пскове» побеседовал с тренером-преподавателем МБУ ДО «СШОР «Надежда» Надеждой Антоновой. Подробности здесь>>>