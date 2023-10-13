Спорт

Николай Козловский: Великолукские боксёры достойно представляют наш город на соревнованиях

Именитые боксеры мирового уровня сегодня принимают участие в открытии 25-го регионального турнира по боксу памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова в спортивном комплексе «Стрелец». Среди них чемпионы мира по боксу, депутаты Госдумы Дмитрий Пирог и Николай Валуев. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Максим Мамай

«Соревнования по боксу традиционно собирают в нашем городе спортсменов и поклонников мужественного и сильного вида спорта из разных уголков страны и дружественных государств. За время проведения турнира памяти Евгения Клевцова он стали одним из самых ярких и популярных спортивных мероприятий города Великие Луки, который в том числе благодаря таким соревнованиям прочно удерживает звание центра развития спорта в регионе», – рассказал Николай Козловский.

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Нынешний юбилейный турнир – вдвойне особенный, продолжил он. «В этом году исполняется 85 лет со дня рождения великого тренера, основателя великолукской школы бокса Евгения Афанасьевича Клевцова», – поделился глава города.

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«Великие Луки помнят и почитают именитого тренера Клевцова, который внёс огромный вклад в развитие бокса в нашем городе, сделал очень многое для приумножения спортивной славы Великих Лук. Во многом именно благодаря многолетнему труду Евгения Клевцова и его воспитанников, сегодня великолукские боксёры достойно представляют наш город на соревнованиях разного уровня и одерживают впечатляющие победы», - подчеркнул Николай Козловский.

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«Желаю участникам соревнований красивой и честной борьбы, а зрителям – ярких впечатлений! Выражаю признательность организаторам мероприятия за поддержку бокса, искренне благодарю почётных гостей турнира за внимание к соревнованиям и нашему городу. Пусть этот турнир надолго останется в памяти настоящим праздником спорта!» – заключил Николай Козловский.