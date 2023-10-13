Спорт

Николай Валуев: Программа развития спорта не секвестируется

Расходы на программу развития спорта в России не будут сокращаться. Об этом заявил Депутат Госдумы, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе в 2005-2007 годах в ходе общения с гостями и участниками 25-го традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова в Великих Луках 13 октября.

«Программа развития спорта не секвестируется. Трудно будет в последующие годы дополнительно изыскать средства. Но это никак не повлияет на окончание больших инфраструктурных спортивных строек в каждом регионе, и в том числе что делается за счет региональных средств. <…> Спортивные объекты строятся. Это целая программа. Вы можете судить об этом сами по развитию спорта в Псковской области, не понаслышке об этом знаю», - сказал он.

Николай Валуев подчеркнул, что международные соревнования по боксу будут «организовывать совместно со странами ближнего зарубежья, ШОС, БРИКС». «Потому как санкции, к сожалению, очень сильно политизировали мировой спорт», - добавил депутат.

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Напомним, в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках проходит 25-й региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова. Спортивное мероприятие посетили депутаты Госдумы, именитые боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.