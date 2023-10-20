Фигуристка Туктамышева сообщила о приостановке карьеры

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что приостановила свою карьеру.
«Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой - на прыжковом чемпионате!» - подчеркнула спортсменка.
Туктамышева выиграла золото чемпионата мира и Европы в 2015 году, также она является победительницей командного ЧМ в 2021 году, уточняет «Интерфакс».