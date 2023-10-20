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Спорт

Тренер сборной России по регби заявил о потере смысла в работе

22.10.2023 20:57|ПсковКомментариев: 0

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин после матча на Кубок князя Оболенского между сборной России и «Русскими Барбарианс» заявил, что не видит смысла работать при текущей обстановке, когда национальная команда отстранена от международных матчей. 

«Вопрос сейчас стоит не обо мне. Надо понимать, что будет со сборной в дальнейшем. Если мы будем играть как сборная всего лишь раз в год вот этот матч, то смысла нет. Я об этом перед игрой и сказал ребятам. Будет разговор с руководством — безусловно, сборная должна существовать, вопрос — в каком формате. Если в течение следующего года международные контакты не наладим, то нет смысла собирать этих ребят 27-летних, надо собирать молодежь. Должен будет появиться молодой тренер, который будет работать на перспективу и в будущем поведет национальную команду за собой», — приводит слова Первухина «Газета.Ru»

Игра между сборной России и «Русскими Барбарианс» прошла 21 октября в Самаре на «Солидарность Самара Арене» и завершилась победой «Барбарианс» со счетом 25:21.

«Русские Барбарианс» — сборная иностранных игроков, выступающих в чемпионате России.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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