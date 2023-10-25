Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с «Тверью» 30 октября

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с «Тверью» в рамках 15-го тура LEON-Первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» 30 октября. Об этом сообщается в группе ФК в социальной сети «ВКонтакте».

«Для великолучан это будет 5-й очный поединок с тверской командой в рамках Первенства России. Четырежды "Луки-Энергия" уступала "Твери" с "сухим" счётом. Ещё одну встречу соперники провели в рамках Кубка России, где "Луки-Энергия" одержала домашнюю победу – 3:0. Подопечные Максима Мишаткина накануне матча с великолучанами с 12 очками занимают 15-ю строчку и являются соседями по турнирной таблице», - говорится в сообщении.

Матч пройдёт в Твери на искусственном поле стадиона «Юность», расположенном по адресу: улица Вокзальная, 7. Игра начнётся в 14:00.