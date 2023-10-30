Александр Кузьмин: Юношеский спорт — это общение в правильных компаниях

Юношеский спорт — это путешествия и общение в правильных компаниях. Такое мнение тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин озвучил в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что сам в юношестве занимался спортивным ориентированием. По мнению гостя студии, такой вид спорта позволяет подросткам приобрести необходимые в жизни навыки.
«Эти соревнования научили меня очень многому. Спортивное ориентирование — это лес, сборы в лесу. По два месяца мы жили в "Алоли" (туристическая база в Пустошкинском районе — ред.). Жить в палатках, котлы, костер — это элементарно воспитание молодого человека. Я считаю, что спортивное ориентирование — это тот вид спорта, в который нужно прийти детям, чтобы научиться просто нормальным человеческим навыкам», - добавил Александр Кузьмин.
«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.
Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.