Спорт

Боксерский ринг почти за 400 тысяч рублей закупают в Псковской области

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области заказал поставку боксерского ринга, соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Эскиз ринга

Ринг установят на специальном помосте, который должен быть сооружен с учетом требований безопасности, иметь ровный пол, быть свободным от каких-либо неровностей. Согласно требованиям контракта, в углах ринга должны находиться четыре угловые стойки, защищенные специальными подушками. Пространство ринга должно ограничиваться четырьмя канатами, туго натянутыми между четырьмя угловыми стойками. Покрытие ринга должно закрывать весь помост. Цвет покрытия - синий.

Ринг должен быть оборудован тремя лестницами. Где именно его установят, в документах не сообщается.

Поставщика определят 10 ноября. Начальная цена контракта - 386 400 рублей.