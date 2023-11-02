Умер тренер олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева Чапанов

Заслуженный тренер России по боксу, наставник олимпийского чемпиона Рахима Чакхиева Руслан Чапанов умер на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

«Скончался заслуженный тренер России Руслан Чапанов. Федерация бокса России выражает соболезнования и оказывает всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.

За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде 2008 года в Пекине, Чапанов в 2010 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дважды удостоен звания заслуженного тренера России - по боксу и кикбоксингу.

Одним из самых известных учеников Чапанова является олимпийский чемпион (2008), серебряный призер чемпионата мира 2007 года Рахим Чакхиев.