Спорт

Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба «Единой России»

Важно при этом обеспечить доступность таких секций прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников специальной военной операции, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», председатель общественного совета партпроекта на II Всероссийском форуме «Время самбо» в Москве.

«"Единая Россия" на протяжении многих лет развивает инфраструктуру для занятия спортом в целом по стране. Мы строим ФОКи, спортивные площадки, ремонтируем и оборудуем спортивные залы. Наша общая задача – сделать самбо доступным каждому. Чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте, в самом маленьком и удаленном, был свой спортивный зал и была открыта своя секция самбо», - сказал он на форуме, который проводят «Единая Россия» и Всероссийская федерация самбо.