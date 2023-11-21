Спорт

«Аистёнок» пополнил коллекцию сувениров-талисманов Музея спорта Псковского края

Мягкая игрушка «Аистёнок» (Буслiк) пополнила коллекцию сувениров-талисманов Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор музея, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Музей спорта Псковского края

«Аистёнок является талисманом олимпийской команды Беларуси с 2018 года. Это не случайно, ведь аист - один из самых узнаваемых символов Беларуси», - рассказал Дмитрий Белюков.

Сувенир подарили музею коллеги из Белорусской олимпийской академии.