Спорт

Международный хоккейный турнир пройдет в Пскове

С 1 по 3 декабря на ледовой арене Пскова будет проведен турнир «Кубок Губернатора Псковской области 2023», приуроченный к всероссийскому дню хоккея. Масштабное событие состоится при поддержке федерации хоккея Псковской области совместно с Санкт-Петербургской хоккейной лигой, сообщает сайт СПбХЛ.

Участниками соревнований станут пять команд. Это петербургские «Сириус» и «Сборная СПбХЛ», «Торнадо» (Псков), «ТВЗ» (Тверь) и «Щит» (Минск, Беларусь).

Игры пройдут в один круг до выявления победителя. Матчи проводятся в 3 периода по 15 минут чистого времени. В случае ничьей назначаются штрафные броски.

Напомним, победителем прошлогоднего турнира на Кубок губернатора Псковской области стал хоккейный клуб «Х-ТЭК».