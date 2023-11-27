Спорт

Экс-глава Центра подготовки спортсменов РФ получил семь лет за растрату

Суд признал бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова и еще пятерых спортивных функционеров виновными в растрате 26 млн рублей бюджетных средств при трудоустройстве «мертвых душ».

Кравцова приговорили к семи годам лишения свободы, остальные же получили условные сроки — от двух до четырех лет. В числе осужденных — бывший замминистра спорта РФ Геннадий Алешин.

Из обвинительного заключения следует, что с 2010 по 2017 год Кравцов назначил на должности аналитиков научной группы Центра подготовки шесть человек. Еще одна вакансия была закрыта в тренерском составе. Следователи пришли к выводу, что трудоустроенные фактически не работали, но получали зарплату и премии. Также в сумму ущерба, составившего 26 млн рублей, правоохранительные органы включили стоимость авиабилетов, налоги, сборы и командировочные отсутствующих работников, пишут «Известия».

Адвокат Кравцова Вадим Мясников настаивал: даже если бы факт фиктивного трудоустройства и был, его нельзя квалифицировать как растрату — здесь больше подошла бы более мягкая статья о злоупотреблении полномочиями.

Это не первое судебное разбирательство за последние годы в отношении известных спортивных функционеров. Но уголовные дела о «мертвых душах» именно в спортивной сфере довольно редки, считает адвокат Александр Орлов.

«Дела о фиктивном трудоустройстве в основном относятся к государственным учреждениям, начиная от образовательных и заканчивая подведомственными организациями. Есть даже специальный термин «подснежники», ― заявил Орлов.