Спорт

Владимир Кузь: Рукопашный бой воспитывает в ребенке дисциплину и силу воли

Поддержку в проведении чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою, которые состоялись в Пскове в начале декабря, оказал депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Фото: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«Рукопашный бой — это древнее искусство, которое не только развивает физическую силу, но и оказывает глубокое влияние на воспитание ребенка. В противовес самообороне, рукопашный бой требует от человека не только навыков, но и особого менталитета. Он воспитывает в ребенке дисциплину, силу воли и уверенность в себе», - написал Владимир Кузь на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что регулярные тренировки требуют от ребенка ответственности, терпения и постоянства, ведь только так можно достичь прогресса. В конечном итоге, добавил он, эти навыки переносятся на другие сферы жизни, например, на учебу или повседневные дела.

«На днях в Пскове прошли чемпионат и первенство СЗФО по рукопашному бою. Рад стать частью этого события! Поддержка подобных видов спорта - это маленьких шаг к победе наших ребят!» - заключил Владимир Кузь.