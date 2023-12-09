Спорт

Прокат драмы «Крецул» о дзюдоисте-паралимпийце стартует в кинотеатрах с 14 декабря

Премьера спортивной драмы «Крецул» (12+) состоялась в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» 11 декабря. Дебютная полнометражная работа Александры Лихачёвой основана на биографии дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр 2004 года Олега Крецула. Прокат начнется в российских кинотеатрах 14 декабря. После кинопроката фильм будет представлен в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «Ростелеком».

Фото здесь и далее: ПАО «Ростелеком»

На премьере картину зрителям представили режиссер Александра Лихачева, исполнители главных ролей Сергей Волков, Никита Волков и Владимир Гарцунов, продюсеры Анна Шалашина и Артем Васильев. Гостями вечера стали Светлана Максимченко, Алексей Серебряков, Амбарцум Кабанян, Анна Калашникова, Анна Носатова, Антон Коломеец, Владимир Аверьянов, Анита Запороцкова, Дарья Жовнер, Дарья Харченко, Екатерина Голубева, Кирилл Логинов, Лика Маркелова, Мария Лисовая, Наталия Кончаловская, Андрей Фомин, Слава Копейкин, Тимофей Елецкий, Сергей Соловейчик и другие.

В основе сюжета картины — реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, которые произошли с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной на Олимпиаду в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений. Олег Крецул стал консультантом съёмочной группы, Виталий Глигор — соавтором сценария.

Кишинев, 1997 год. Олег Крецул, чемпион Европы по дзюдо, только что вернулся с первых Олимпийских игр. Играет свадьбу и через три дня садится за руль и разбивается. Его молодая жена погибает. Олег выживает, но остается слепым. Без спорта, заработка, потеряв себя. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуть смыслы, спорт, победы, буквально подставив ему свое плечо. Это история о дружбе, неотступничестве и человеческой любви. О том, что одна из главных побед — обрести друга.

Роли легендарного спортивного дуэта исполнили Никита Волков («Черновик», «Трудные подростки», «Разрешиться обратиться») и Сергей Волков («Регби», «Аврора») — однофамильцы и однокурсники. Оба актера провели не только серьезную психологическую и эмоциональную подготовку к роли, но и физическую: набирали массу, посещали тренировки. С Никитой Волковым работал тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин, а также сам Виталий Глигор. Владимиру Гарцунову («Трудные подростки», «Кино про бандитов») досталась небольшая, но значимая роль, важность которой неоднократно подчёркивалась режиссёром в интервью.

«Это история о настоящей мужской дружбе. История о том, как один человек не отступается от другого в трудной ситуации», — подчеркнула режиссер и автор сценария Александра Лихачёва.

«Я очень рад, что наш фильм дойдет до своего зрителя. На мой взгляд, это настоящее авторское кино — режиссерское, актерское. Кино, которое точно никого не оставит равнодушным. Большая удача, что мы работали с моими настоящими друзьями – Сережей Волковым и Вовой Гарцуновым — они потрясающие артисты. И, конечно, спасибо Саше Лихачевой за этот путь!», — отметил актер Никита Волков.

Фильм создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink – после кинотеатрального проката проект будет представлен в линейке Wink Originals. Команде картины удалось выиграть грант Европейского фонда поддержки кино «Eurimages» и главный приз в рамках Transilvania Pitch Stop. Продюсеры фильма — Анна Шалашина и Артём Васильев.

Оператором в проекте выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру, прославившийся сотворчеством с такими режиссёрами, как Раду Жуде («Мне плевать, если мы войдём в историю как варвары») и Корнелиу Порумбою («12:08 к востоку от Бухареста»).

В 2023 году работа была показана в рамках программы полнометражного кино дебютного кинофестиваля «Короче» в Калининграде, а осенью приняла участие в крупнейшем фестивале Латинской Америки — Международном кинофестивале в Сан-Паулу.

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