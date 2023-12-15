Спорт

Способ привести себя в форму без персонального тренера назвали псковичам

Персональный тренер — кратчайший путь к желанной форме для тех, кто решил привести фигуру в порядок в фитнес-зале, однако не у всех есть возможность оплачивать серию тренировок. В таком случае можно заказать у специалистов план тренировок и несколько индивидуальных занятий. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев.

Фото здесь и далее: Георгий Пономарев

«Персональный тренинг, безусловно, кратчайший путь к вашим целям. Но часто бывает так, что денег именно на него не хватает и нужно выбирать. Я в случаях, когда человек хочет прогресса и нуждается в помощи, всегда предлагаю вариант, при котором он платит за тренировочный план, программу и 1-3 пробные тренировки, на которых ставится техника, определяется интенсивность, производятся замеры», - поделился опытом Георгий Пономарев.

Тренер пояснил, что далее подопечный сможет работать по предоставленному плану в течение 4-6 недель. Затем требуется новая сверка результатов по контрольным точкам и новый тренировочный план, поскольку физическое состояние и возможности занимающегося к этому времени изменятся.

«Думаю, это оптимальное соотношение пользы и затраченных средств. Часто тренировки по-другому, когда просто сам, не работают. Эффективность стремится к нулю, толку нет, а жаль усилий и времени», - добавил Георгий Пономарев.