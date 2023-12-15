Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бытовые услуги и социальный контракт
«Истфакт» Сокровища Острова
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
вопросы о муниципальной реформе
Господин Рейтингомер
Советы на зиму псковским водителям
«Академия Слуха» подарки
бизнес-ланчи вкусные обеды
новое поколение сето
ЛОНГРИД проверить здоровье
ДТП кто виноват
«Зенча-Псков» кто там?
Без_мятежный Дагестан
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Спорт 15.12.2023 13:150 Футбольный клуб «Псков» вошел в число сильнейших футбольных школ СЗФО 18.12.2023 08:000 Способ привести себя в форму без персонального тренера назвали псковичам 17.12.2023 19:330 Соревнования по воркауту «Спортивный дух» состоялись в псковской школе 17.12.2023 10:410 Каток в Финском парке в Пскове временно закрыли для посещения 16.12.2023 23:470 Великолукский боксер одержал победу над колумбийцем в рейтинговом бою 16.12.2023 23:311 Псковичи впервые победили в чемпионате Петербурга по настольному теннису
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Способ привести себя в форму без персонального тренера назвали псковичам

18.12.2023 08:00|ПсковКомментариев: 0

Персональный тренер — кратчайший путь к желанной форме для тех, кто решил привести фигуру в порядок в фитнес-зале, однако не у всех есть возможность оплачивать серию тренировок. В таком случае можно заказать у специалистов план тренировок и несколько индивидуальных занятий. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал директор клуба «СуперФитнес» Георгий Пономарев.

Фото здесь и далее: Георгий Пономарев

«Персональный тренинг, безусловно, кратчайший путь к вашим целям. Но часто бывает так, что денег именно на него не хватает и нужно выбирать. Я в случаях, когда человек хочет прогресса и нуждается в помощи, всегда предлагаю вариант, при котором он платит за тренировочный план, программу и 1-3 пробные тренировки, на которых ставится техника, определяется интенсивность, производятся замеры», - поделился опытом Георгий Пономарев.

Тренер пояснил, что далее подопечный сможет работать по предоставленному плану в течение 4-6 недель. Затем требуется новая сверка результатов по контрольным точкам и новый тренировочный план, поскольку физическое состояние и возможности занимающегося к этому времени изменятся. 

«Думаю, это оптимальное соотношение пользы и затраченных средств. Часто тренировки по-другому, когда просто сам, не работают. Эффективность стремится к нулю, толку нет, а жаль усилий и времени», - добавил Георгий Пономарев.

Теги: #псков #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы готовы потратить на новогодний стол?
В опросе приняло участие 326 человек
18.12.2023, 08:410 Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги в тумбочке 18.12.2023, 08:200 Искусственные елки подорожали в России 18.12.2023, 08:000 Способ привести себя в форму без персонального тренера назвали псковичам 18.12.2023, 07:490 Производители бытовой техники заявили о рисках ее подорожания в 2024 году
18.12.2023, 07:350 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей 18.12.2023, 07:190 Снег с дождем будет идти на Северо-Западе России 18.12.2023, 07:000 Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов 17.12.2023, 22:420 Атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота РФ
17.12.2023, 22:000 Педиатр посоветовал ограничить число сладких подарков детям на Новый год 17.12.2023, 21:390 Пропавшего после выхода из больницы мужчину продолжают искать в Пскове 17.12.2023, 21:170 Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на вес 17.12.2023, 21:140 Скончался один из старейших священников Псковской епархии Петр Кольцов
17.12.2023, 20:550 Мораторий на проверки бизнеса в области охраны труда предлагают снять в Псковской области 17.12.2023, 20:330 Роскачество при выборе красной рыбы рекомендует обращать внимание на цвет 17.12.2023, 20:140 «Прямую речь» о Владимире Набокове проведут в Пскове 17.12.2023, 20:090 Энергетики завершили основные восстановительные работы в Псковской области
17.12.2023, 19:530 Псковичи потеряли более шестисот тысяч рублей после звонков незнакомцев 17.12.2023, 19:480 Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области 17.12.2023, 19:441 Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия» 17.12.2023, 19:330 Соревнования по воркауту «Спортивный дух» состоялись в псковской школе
17.12.2023, 19:120 Великолукское городское краеведческое общество опубликовало план работы на 2024 год 17.12.2023, 18:520 Винтажные елочные игрушки разыграют на открытии авторской выставки в Пскове 17.12.2023, 18:460 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 82-летнего псковича, который случайно уехал в Тверь 17.12.2023, 18:443 Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной
17.12.2023, 18:440 Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия» 17.12.2023, 18:381 Линия уличного освещения появится в псковской деревне Загорицы 17.12.2023, 18:260 Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое 17.12.2023, 18:261 Псковичи делятся снимками снежных скульптур в соцсетях. ФОТО
17.12.2023, 18:060 Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого 17.12.2023, 17:450 Членские взносы в «Единой России» стали обязательными 17.12.2023, 17:250 Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках 17.12.2023, 17:050 Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента
17.12.2023, 16:460 Главную новогоднюю ель доставили в город Дно 17.12.2023, 16:253 Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента 17.12.2023, 16:050 Более двух тысяч человек остаются без энергоснабжения в Псковской области 17.12.2023, 15:450 Великолучан призвали быть осторожнее из-за угрозы падения сосулек
17.12.2023, 15:230 Режиссер и поэт Отар Иоселиани умер на 90-м году жизни 17.12.2023, 15:020 До +5 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 18 декабря 17.12.2023, 14:416 Министр сельского хозяйства рассказал о мерах по насыщению рынка яиц 17.12.2023, 14:210 Способ побороть гневные помыслы назвал студентам митрополит Арсений
17.12.2023, 13:592 Упавшие на дороги деревья замедляют работу энергетиков в Псковской области 17.12.2023, 13:400 Траты россиян на икру нерки и кеты резко выросли 17.12.2023, 13:091 Благоустройство Печор: как сейчас выглядит туристический город. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.12.2023, 12:500 Гуманитарную помощь в зону спецоперации отправили из Великих Лук
17.12.2023, 12:250 Путин заявил о создании Ленинградского военного округа из-за вступления Финляндии в НАТО 17.12.2023, 12:050 Без электроснабжения в Псковской области остаются 5,5 тысячи человек 17.12.2023, 11:440 В уборке снега и борьбе с гололедом в Великих Луках задействованы 25 человек 17.12.2023, 11:220 Лед с крыши рухнул на автомобиль на Рижском проспекте в Пскове
17.12.2023, 11:010 Россиян стало чаще раздражать украшение дома к Новому году — опрос 17.12.2023, 10:410 Каток в Финском парке в Пскове временно закрыли для посещения 17.12.2023, 10:210 Роспотребнадзор порекомендовал покупать ель в 20-х числах декабря 17.12.2023, 10:001 Подрядчикам сделали замечания по срокам обновления объектов в Печорах
17.12.2023, 09:390 Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря 17.12.2023, 09:191 Стала известна стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы» для россиян 17.12.2023, 09:001 Энергетики работают в особом режиме в Псковской области из-за непогоды 17.12.2023, 00:194 Андрей Турчак: Съезд «Единой России» поддержит выдвижение Владимира Путина на выборы президента
16.12.2023, 23:470 Великолукский боксер одержал победу над колумбийцем в рейтинговом бою 16.12.2023, 23:311 Псковичи впервые победили в чемпионате Петербурга по настольному теннису 16.12.2023, 22:000 Пропавшую в 2021 году брюнетку продолжают искать в Пскове 16.12.2023, 21:401 Врач перечислил правила падения в гололед
16.12.2023, 21:211 В Сочи планируют принять 300 тысяч туристов в новогодние каникулы 16.12.2023, 21:020 Психолог рассказала о пользе писем Деду Морозу 16.12.2023, 20:410 Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс 16.12.2023, 20:210 Фильм о Герое Советского Союза снимают в Великих Луках
16.12.2023, 20:001 В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время 16.12.2023, 19:400 Диспансеризация помогла вывить 1 млн болезней сердца и сосудов в 2023 году в России 16.12.2023, 19:200 Выставка Эдуарда Шарипова «Северо-Запад» открылась в Пскове 16.12.2023, 19:040 Стало известно, сколько россиян хотят взять кредит на празднование Нового года
16.12.2023, 18:430 Псковича задержали за поджог Kia и Volkswagen в Гатчине 16.12.2023, 18:190 Прощание с известным псковским саксофонистом Аркадием Галковским пройдет 19 декабря 16.12.2023, 18:000 Дождь и гололед прогнозируют в Псковской области 17 декабря 16.12.2023, 17:400 Россияне отправили Деду Морозу более 40 тысяч писем
16.12.2023, 17:210 Автомойку демонтировали в Псковской области после действий приставов 16.12.2023, 17:022 Названо опасное свойство новогоднего салата оливье 16.12.2023, 16:411 Порядка 500 человек ожидают подключения электроснабжения в Псковской области 16.12.2023, 16:210 Несколько псковичей после общения с мошенниками лишились более 800 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru