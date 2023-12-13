Владимир Кузь: Можно понять россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париж

Российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж в 2024 году на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет, можно понять. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, ведущий спортивной программы «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), участник спортивных мероприятий Владимир Кузь выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Вместе с тем сам депутат, оказавшись перед таким выбором, отказался бы.
Депутат добавил, что смотреть Олимпиаду не собирается, даже если российские спортсмены будут в ней участвовать, поскольку спорт должен быть вне политики.
Напомним, с конца июля по начало августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов допустят к участию в них лишь в нейтральном статусе – то есть без государственного флага, без гимна, без упоминания страны и без возможности участия в командных соревнованиях.
Помимо этого Международный олимпийский комитет озвучил и другие критерии допуска наших олимпийцев. Россияне и белорусы, пожелавшие принять участие в Олимпиаде, во-первых, не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине. А во-вторых, не должны быть связаны с силовыми ведомствами.