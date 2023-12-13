Спорт

Владимир Кузь: Можно понять россиян, которые поедут на Олимпиаду в Париж

Российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж в 2024 году на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет, можно понять. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, ведущий спортивной программы «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), участник спортивных мероприятий Владимир Кузь выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Вместе с тем сам депутат, оказавшись перед таким выбором, отказался бы.

«Если бы я был спортсменом, у которого была бы перспектива участвовать в Олимпийских играх, я бы, наверное, не участвовал, потому что я патриот и люблю свою страну. С другой стороны, их тоже можно понять, они всю жизнь готовились к этому, это их цель. Сложно рассуждать, на самом деле, о моральной составляющей. Я бы лично отказался, как поступят они — это на их совести. Это их цель, жизненный приоритет. Может, кто-то и поедет. В любом случае, те, кто согласится поехать, надеюсь, в душе останутся гражданами нашей великой державы, и гимн будет в голове играть», - сказал Владимир Кузь.

Депутат добавил, что смотреть Олимпиаду не собирается, даже если российские спортсмены будут в ней участвовать, поскольку спорт должен быть вне политики.

Напомним, с конца июля по начало августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов допустят к участию в них лишь в нейтральном статусе – то есть без государственного флага, без гимна, без упоминания страны и без возможности участия в командных соревнованиях.

Помимо этого Международный олимпийский комитет озвучил и другие критерии допуска наших олимпийцев. Россияне и белорусы, пожелавшие принять участие в Олимпиаде, во-первых, не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине. А во-вторых, не должны быть связаны с силовыми ведомствами.