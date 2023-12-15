Спорт

Бывший тренер сборной Испании по футболу возглавил российский клуб

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил российский клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.

Подробности контракта 46-летнего специалиста не уточняются.

Как отмечает «Лента.ру», Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы специалиста была испанская «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 матчей «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Турнир ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.