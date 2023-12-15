Спорт

Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров

Трехкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Алексей Макаров скончался в возрасте 82 лет, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«ХК "Спартак" (Москва) скорбит и соболезнует родным и близким Алексея Сергеевича Макарова, вечная память легендарному защитнику нашего клуба!» - говорится в заявлении.

Макаров выступал за «Спартак» с 1960 по 1972 год. В составе "красно-белых" он трижды выиграл золото чемпионата СССР (1962, 1967, 1969). Вместе со сборной Макаров выиграл Универсиаду в 1968 году и был признан лучшим защитником турнира, пишет РИА Новости.