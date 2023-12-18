Спорт

Воспитанник псковского клуба единоборств завоевал серебро на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Юные воспитанники псковского клуба единоборств «Спортивное единство» успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Всероссийские соревнования, прошедшие в рамках в рамках Санкт -Петербургской Лиги дзюдо «Аврора» на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, проходили среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

В соревнованиях приняли участие почти 1000 участников из разных уголков России. Турнир является одним из самых серьезных стартов для спортсменов-дзюдоистов.

Ежегодно спортсменам КЕ «Спортивное единство» удается встать на пьедестал всероссийских соревнований Лиги дзюдо «Аврора». И в этот раз серебряным призером в весовой категории свыше 73 кг стал Николай Афанасьев. Спортсмен провел пять схваток, и из них одержал четыре уверенные победы. В весовой категории спортсмена было 42 участника.

Матвей Степанов остановился в шаге от бронзовой медали и занял 5 место в весовой категории до 60 кг. В этой весовой категории за место на пьедестале сражались 112 участников.

Тренировки спортсменов проходят под руководством А. Г. Тимофеева, А. М. Хомын, и В. Н. Елькина.