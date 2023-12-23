Спорт

Клиентам псковского клуба «СуперФитнес» снова будет доступен налоговый вычет

Деньги, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги, можно частично вернуть, получив налоговый вычет. Такой возможностью смогут воспользоваться клиенты клуба «СуперФитнес» в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал директор клуба Георгий Пономарев.

Фото здесь и далее: «СуперФитнес»

«Оперативно помогаем возвращать деньги, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги. До 15 600 рублей. Приятный бонус от государства. И очень здорово, что клуб "СуперФитнес" в очередной раз побеспокоился о своих гостях и оформил это право! Немного клубов получили такую возможность», - отметил Георгий Пономарев.

Напомним, если за предыдущий год налогоплательщик потратил на фитнес или спортивные секции до 120 тысяч рублей, то он может вернуть 13% от затраченных на занятия спортом средств. Максимальная сумма выплаты может составить 15 600 рублей.