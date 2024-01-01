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Спорт

Депутат Госдумы предложил сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной

08.01.2024 10:03|ПсковКомментариев: 0

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в российских школах обязательной, с таким предложением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратился депутат ГД Сергей Колунов (ЕР).

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

«Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету (физкультуре - ред.) обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья ... На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу», - следует из текста обращения.

По словам автора инициативы, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей.

«Принятие данной инициативы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному и всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма», - подчеркнул Колунов.

Как сказал РИА Новости член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП), это требование будет относиться не только к ученикам, но и к учителям, и школьным врачам: «с одной стороны, действительно, есть смысл заняться организацией физической культуры в школе таким образом, чтобы эти самые нормы ГТО мог сдать практически каждый, а, с другой стороны, это требует серьезной реорганизации и школьной физкультуры, и школьной медицины». Вассерман также отметил, что комплекс ГТО - это базовый уровень физического развития, который в состоянии осилить каждый, если в серьез этим займется, не требующий сверхусилий и сверхспособностей, но при этом здоровье современных школьников «оставляет желать лучшего».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). Начиная с 2019 года ГТО вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография» на период 2019-2030 годов. 

Теги: #спорт #гто
Источник: Псковская Лента Новостей
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