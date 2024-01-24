Спорт

Псковичи заняли призовое место на чемпионате СЗФО по настольному теннису

Представители Псковской области заняли третье место в командном мужском разряде на чемпионате СЗФО по настольному теннису. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Отличные новости от сборной команды Псковской области, которая сейчас находится в Ленинградской области на чемпионате СЗФО по настольному теннису. Сегодня представители нашего региона в командном мужском разряде заняли третье место! Это для нас историческое событие, ведь подобных успехов на турнире такого уровня наша сборная достигла впервые. Напомню, в составе нашей сборной 10 спортсменов», - отметил он.

Женская часть команды показала результаты скромнее, но спортсменки продолжат усиленные тренировки. «Гордимся достижениями наших ребят! Поздравляем с "бронзой"!» - добавил Юрий Сорокин.