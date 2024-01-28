Спорт

Всероссийский день зимних видов спорта пройдет в Пскове 17 февраля

Всероссийский день зимних видов спорта пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 17 февраля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Спортивные мероприятия будут проходить с 10.00. В их числе мини-футбол, регби на снегу, спортивное ориентирование «Лабиринт», приём норм ГТО, семейные эстафеты.

«Приглашаю жителей Псковской области принять участие в спортивном празднике. Все участники получат диплом Олимпийского комитета России», – отметил губернатор.

Подать заявку на участие можно по почте: zayavka1702@mail.ru.

Мероприятия «Всероссийского дня зимних видов спорта» также пройдут в Великих Луках, Печорах, Новосокольниках, Красногородске и Дедовичах.