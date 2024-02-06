Спорт

«Нечужие дети»: сыновья и дочери участников СВО смогут бесплатно заниматься карате в Пскове

Очередной социальный проект, реализуемый ПООО «Школа боевых искусств "Будокан АТЭМИ"» при поддержке правительства Псковской области, стартовал в городе Пскове. Проект направлен на помощь семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Сроки реализации проекта - до конца 2024 года

«Наша команды реализует уже не первый социальный проект. Наши проекты были поддержаны Фондом президентских грантов и правительством Псковской области. Идеи для проекта обычно долго обсуждаются, по ходу разработки проекта вносится много коррективов, и это занимает длительное время. Идея этого проекта родилась сама собой и быстро была оформлена в готовый проект. Мы очень рады, что правительство Псковской области поддержало нашу идею. Мы считаем, что проекты такого рода важны и необходимы именно для жителей города Пскова», - рассказал руководитель проекта Антон Потебня.

В рамках проекта дети из семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, получат возможность бесплатно заниматься карате в клубе «Будокан АТЭМИ», а также для них в течение 2024 года пройдут экскурсии, конкурсы и соревнования.

Непосредственным лидером проекта выступит Максим Степанов. Это воспитанник псковского клуба карате «Будокан АТЭМИ», кандидат в мастера спорта по карате, гвардии ефрейтор ВДВ и непосредственный участник специальной военной операции с первых ее дней.

«Сейчас Максим Сергеевич сосредоточился на тренерской деятельности в нашем клубе. Мы посчитали, что он как никто другой подходит на роль лидера этого проекта. Максим Сергеевич будет отвечать за реализацию проекта и всех отдельных мероприятий, предусмотренных планом его реализации», - добавил руководитель проекта Антон Потебня.

В клуб принимают участников с 4 до 18 лет. Адрес зала: Псков, улица Юбилейная, 45.

Erid: 2SDnjchj1mS Реклама. ПООО ШБИ «Будокан "Атэми"», ИНН 6027120377.