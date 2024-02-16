Спорт

Футболиста «Спартака» объявили в международный розыск

Осужденный в Нидерландах футболист московского «Спартака» Квинси Промес объявлен в международный розыск, Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение, РИА Новости.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», - заявил Ваттимена.

Как отметил пресс-секретарь прокуратуры, Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.