Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК.

«Луки-Энергия» сегодня в 10:00 на автобусе в составе 18 футболистов убыла в белорусский город Витебск, где проведёт третий контрольный матч в рамках подготовки к первенству России сезона-2024.

В роли спарринг-партнёра выступит команда Высшей лиги чемпионата Республики Беларусь, осенью возвратившее себе место в белорусской элите – «Витебск». Субботний соперник великолучан повторил в чемпионате своё лучшее достижение 2020 года.

««Луки-Энергия» и «Витебск» ранее встречались уже 7 раз. Трижды успех был на стороне великолучан, трижды игры завершались вничью и однажды победу одержал Витебск», - рассказали в клубе.

Матч пройдёт в футбольном надувном манеже, установленном в сентябре 2020 года рядом с Центральным спортивным комплексом, расположенном по адресу: проспект Генерала Людникова, 12. Игра начнётся в 14:00.