Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Спорт 16.02.2024 14:011 Зал спортивных единоборств «Отечество» открылся в Пскове 19.02.2024 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 18.02.2024 20:230 Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове 17.02.2024 17:000 Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель» 17.02.2024 13:400 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске 17.02.2024 11:000 Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта

19.02.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Абонемент на фитнес может стать хорошим подарком для мужчин на День защитника Отечества, считает директор клуба «СуперФитнес» в Пскове Георгий Пономарев. Он отмечает, что спорт может внести в привычный уклад семейной жизни качественные изменения. 

Фото здесь и далее: «СуперФитнес»

«Отстаньте вы от мужа! Скоро 23 февраля, носки и пена, как и всегда, в тренде. Слышал, что кто-то хочет купить своему защитнику карту в фитнес или кроссовки для бега, бутсы для футбола? Честно говоря, не самый удачный вариант! Почему? Да просто все! Начнёт заниматься - похудеет, станет выглядеть моложе, привлекательнее. А для вас ли? Станет правильно питаться, "алкашку" сократит. А готовить кому? А ваши совместные застолья по пятницам? Походы к друзьям под пиццу и пивас? А соседка с третьего этажа? Прости, Господи! Так, глядишь, и самой заниматься придётся, чтобы соответствовать! Скинуть складки на боках, попу качать, потеть, напрягаться... Вон, Людка из мясного отдела своему книги всё дарила - он бизнес открыл, деньги, машина, круг общения другой... Только её в этом круге нет. А она с тем же кругом, у чёрного входа на перекуре. Одна. Так что не дай Бог мужу лучше, стройнее и успешнее стать. Да и пятница скоро... Пицца, кино», - сыронизировал Георгий Пономарев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

В клубе «СуперФитнес» есть специальное предложение для мужчин в преддверии Дня защитника Отечества. Подробнее о нем можно узнать по номеру: 56 60 80 или в группе клуба. 

Теги: #спорт #фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 409 человек
19.02.2024, 07:190 Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели 19.02.2024, 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 18.02.2024, 22:000 Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания 18.02.2024, 21:390 В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки
18.02.2024, 21:210 Нетрезвого водителя ВАЗ задержали в Себежском районе 18.02.2024, 21:001 Россиян предупредили об опасности растворимого кофе 18.02.2024, 20:390 В Госдуме рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемое авто 18.02.2024, 20:230 Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове
18.02.2024, 20:200 Аналитики ожидают снижения цен на российском рынке вторичного жилья 18.02.2024, 20:000 Два автомобиля столкнулись на выезде из Пскова. ФОТО 18.02.2024, 19:400 Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове 18.02.2024, 19:200 Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построили в России с 2019 года
18.02.2024, 19:050 Псковичи лишились более двух миллионов рублей в результате действий мошенников 18.02.2024, 18:420 Посольство России сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке 18.02.2024, 18:200 Пешеход пострадал в ДТП в Островском районе 18.02.2024, 18:000 Газификация Пскова началась ровно 65 лет назад
18.02.2024, 17:450 Эксперт по недвижимости перечислила популярные обманные схемы риелторов 18.02.2024, 17:220 Россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве 18.02.2024, 17:050 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 18.02.2024, 16:440 Сбой в работе Telegram вызван проблемой во внутренней инфраструктуре сервиса
18.02.2024, 16:220 Виртуальная реальность, роботы и новые школы — Псковская область презентует сферу образования на выставке «Россия» 18.02.2024, 16:000 Эксперт рассказал о способах защиты от кредитов при воровстве данных 18.02.2024, 15:370 Ключница «Средневековый Псков» появилась в ассортименте сувениров из псковского музея 18.02.2024, 15:160 Псковичка фиктивно зарегистрировала иностранца
18.02.2024, 14:530 Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram 18.02.2024, 14:280 На выставке «Россия» наградили регионы за создание образовательной инфраструктуры 18.02.2024, 14:050 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Инженерной и Юности в Пскове 18.02.2024, 13:430 Губернатор поздравил жителей Плюсского района с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
18.02.2024, 13:200 Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня 18.02.2024, 12:570 В Центробанке не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию 18.02.2024, 12:350 Псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте 18.02.2024, 12:120 Госсистема оценки качества образования заработает в России с 1 сентября
18.02.2024, 12:000 В Пскове женщины чаще всего ассоциируют идеальный выходной с прогулками на свежем воздухе 18.02.2024, 11:400 Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче 18.02.2024, 11:201 Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения 18.02.2024, 10:540 Два светофора вышли из строя на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове
18.02.2024, 10:300 Открылись продажи билетов по новому расписанию авиарейса «Псков – Москва» 18.02.2024, 10:050 Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США 18.02.2024, 09:420 Короткая рабочая неделя ожидает россиян 18.02.2024, 09:220 Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками
18.02.2024, 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 17.02.2024, 22:000 Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки 17.02.2024, 21:401 Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах 17.02.2024, 21:200 Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания
17.02.2024, 21:000 Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог 17.02.2024, 20:401 Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 17.02.2024, 20:201 Псковским школьникам рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств 17.02.2024, 20:000 Вышла первая часть выпуска программы «Поехали!» про Псковскую область
17.02.2024, 19:400 Первый международный форум «За свободу наций!» провела «Единая Россия» 17.02.2024, 19:200 Региональный Роспотребнадзор помог отсудить потребителями свыше 13 млн рублей в 2023 году 17.02.2024, 19:000 В Псковской области продолжается конкурс «Спасём жизнь вместе!» 17.02.2024, 18:400 Самые опасные процедуры для красоты перечислил дерматовенеролог
17.02.2024, 18:202 Почти 900 килограммов мясной продукции сняли с реализации в Псковской области за 2023 год 17.02.2024, 18:000 Более 400 заявок от ТОСов поступило для участия в региональном конкурсе проектов 17.02.2024, 17:400 Отборочный тур чемпионата по чтению вслух состоится в Пскове 17.02.2024, 17:200 Пьяного водителя остановили в Порхове
17.02.2024, 17:000 Около 200 псковичей отпраздновали День зимних видов спорта на стадионе «Машиностроитель» 17.02.2024, 16:400 Прием заявок для участия в конкурсе «Хрустальные звёздочки» стартовал в Псковской области 17.02.2024, 16:200 Врач научила россиян отличать инфаркт от похожего по симптомам заболевания 17.02.2024, 16:000 Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу машинки для стрижки волос
17.02.2024, 15:400 Худощавого мужчину продолжают разыскивать в Великолукском районе 17.02.2024, 15:201 Как правильно выбрать питьевую воду, рассказали в Роскачестве 17.02.2024, 15:000 Мокрый снег и до -6 прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2024, 14:400 Фальшивые купюры изъяли в Пскове и Великих Луках
17.02.2024, 14:203 Вандалы разрушили корпус подземного перехода в Великих Луках. ФОТО 17.02.2024, 14:000 Гражданку Узбекистана фиктивно зарегистрировали в Гдовском районе 17.02.2024, 13:400 Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет контрольный матч в Витебске 17.02.2024, 13:201 Фотофакт: Подготовку к строительству пешеходного моста начали в Пскове
17.02.2024, 13:000 График вывоза крупногабаритных отходов в Пскове уточнил «Экопром» 17.02.2024, 12:400 Реализация национальных проектов продолжается в Псковском районе 17.02.2024, 12:200 Великолучанин украл алкоголь и попался росгвардейцам 17.02.2024, 12:000 Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице
17.02.2024, 11:402 В России упростили условия программы переселения для репатриантов 17.02.2024, 11:202 Псковская семья отпраздновала бриллиантовую свадьбу 17.02.2024, 11:000 Стали известны победители регионального турнира среди команд школ-интернатов Псковской области 17.02.2024, 10:400 Сложная ситуция с водоснабжением сложилась в ряде населенных пунктов Новоржевского округа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru