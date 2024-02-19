Спорт

Освещение появится на баскетбольно-волейбольной площадке в Кунье

Прокурор добивается организации искусственного освещения на баскетбольно-волейбольной площадке в поселке Кунья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С таким иском местный прокурор обратился в суд. «Отсутствие освещения создает угрозу жизни и здоровью детей, в связи с чем нарушает права граждан на безопасность и свидетельствует о ненадлежащем исполнении действующего законодательства в части благоустройства территории», - отметили в объединенной пресс-службе судов.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал администрацию поселка Кунья выполнить работы по обустройству освещения спортивной площадки.