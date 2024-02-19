Соревнования по лыжным гонках среди школ прошли в Псковском районе

Итоги соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся подвели в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
Спортивные состязания прошли у подножия горы Соколихи в Псковском районе в рамках проведения «Марафона достижений» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
К участию в соревнованиях допускались девушки и юноши 2006 – 2009 годов рождения, на старт вышли более 40 участников.
В командном зачете места распределились следующим образом:
Личный зачет среди девушек, дистанция 3 км:
Личный зачет среди юношей, дистанция 3 км:
Победители и призеры в личном зачете награждены медалями, грамотами и ценными призами, в командном зачете - кубками и грамотами, также все участники соревнований получили сладкие призы.
После финиша участники соревнований пили горячий чай с печеньем, восстанавливали силы и готовились к новым победам.