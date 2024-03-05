Спорт

Комплекты формы для занятий самбо получила школа №24 в Пскове

16 комплектов формы для занятий самбо получила школа №24 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Спортивные куртки для занятий самбо предали в школу помощник секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов, региональный координатор федерального партийного проекта «Zа самбо» Владимир Владимиров, председатель Псковской областной федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Гостей и юных самбистов приветствовала директор школы Светлана Котова. Она напомнила, что спортивный зал школы для занятий самбо оборудован в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» при поддержке партии. Зал был отремонтирован и оснащен ковром. Сейчас тренировки посещают 16 школьников. Тренирует ребят педагог Сергей Кузнецов.

«Самбо – это тот вид спорта, который помогает развиваться не только физически, но и интеллектуально. Ребята учатся защитить ближнего своего, свою семью и свою страну. Думаю, что наша совместная работа принесет большие результаты», – отметила директор школы Светлана Котова.

«Те, кто занимаются спортом и тренируются, всегда будут сильнее и здоровее сверстников, которые не посещают спортзал», – подчеркнул Валерий Филимонов. Он напомнил, что самбо – это российский вид спорта и пожелал ребятам успехов в занятиях, в соревнованиях, в достижении целей. «Волю – в кулак, и вперед, к успехам!» – пожелал Валерий Филимонов.

Владимир Владимиров обратился к школьникам с напутственным словом. Он отметил, что самбо является национальным достоянием и оружием, которое всегда с собой. «Занимайтесь самбо, приобретайте навыки самообороны и в дальнейшем сможете защитить честь своей школы, своего города и, возможно, даже страны на мировых первенствах. В любом случае, вы вырастете и станете достойными гражданами нашей великой страны», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Об истории самбо рассказал ребятам Дмитрий Алекминский. Они узнали, что самбо в прошлом году исполнилось 85 лет. «У вас впереди еще много всего интересного. Идите рука об руку со спортом», – сказал он и выразил надежду, что этот вид спорта будет самбо.

Напомним, партийный проект «Zа самбо» уже два года успешно реализуется в Псковской области. На федеральном уровне его поддерживает секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни является одним из ключевых направлений Народной программы партии. Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.