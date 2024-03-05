Рекордное количество команд приняли участие в турнире по дартсу в Великолукском районе

Рекордное количество, а именно 16 команд, приняли участие в турнире по дартсу в Великолукском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин.
Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram
Алексей Кузьмин поблагодарил за организацию соревнований по дартсу ветерана и спортивного волонтера Геннадия Яковлева. Турнир провели в преддверии Международного женского дня среди женщин администрации Великолукского района и подведомственных учреждений.
Соревнования прошли как в командном, так и в личном первенстве.
«Поздравляю победительниц и призеров! Наши женщины держат марку», - заключил глава района.