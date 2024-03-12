Участие в первенстве Пскова по таврелям приняли 20 школьников

Лично-командное первенство Пскова по таврелям среди школьников завершилось в областном центре в прошедшие выходные, 9-10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации таврелей Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области
По своей задумке турнир похож на школьную «Белую ладью» по шахматам, но по своему уникален, так как участники выступают в индивидуальном зачете и дополнительно лучшие два игрока от каждой школы участвуют в командном зачете, рассказали организаторы.
Всего в турнире выступили 20 ребят из 10 различных школ города.
В личном зачете первенствовали:
В командном зачете места распределились следующим образом:
Лучшие результаты среди девочек показали:
Все участники получили призы и медали от Федерации таврелей Псковской области и Федерации таврелей России.