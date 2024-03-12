Спорт

Участие в первенстве Пскова по таврелям приняли 20 школьников

Лично-командное первенство Пскова по таврелям среди школьников завершилось в областном центре в прошедшие выходные, 9-10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

По своей задумке турнир похож на школьную «Белую ладью» по шахматам, но по своему уникален, так как участники выступают в индивидуальном зачете и дополнительно лучшие два игрока от каждой школы участвуют в командном зачете, рассказали организаторы.

Всего в турнире выступили 20 ребят из 10 различных школ города.

В личном зачете первенствовали:

Вероника Петрова, 6,5 очка из 7. Никита Виноградов, 6,5 очка из 7, но меньший дополнительный коэффициент. Павел Васильев, 6 очков из 7.

В командном зачете места распределились следующим образом:

Псковский технический лицей (в составе - П. Васильев, Н. Виноградов), с результатом 12,5 очка. Гуманитарный лицей (в составе - В. Петрова, Н. Евдокимов), с результатом 10,5 очка. Инженерно-лингвистическая гимназия (деревня Борисовичи Псковского района) (в составе А. Мошковский, В. Виноградов), с результатом 7,5 очка.

Лучшие результаты среди девочек показали:

Милана Чеджоева, Мария Вихляева, Ксения Ефимова.

Все участники получили призы и медали от Федерации таврелей Псковской области и Федерации таврелей России.