Легкоатлетические многоборья проведут на псковском стадионе «Машиностроитель»

Традиционная матчевая встреча по легкоатлетическим многоборьям пройдет с 22 по 24 марта на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Фото: администрация Пскова
К участию приглашаются спортсмены городов и районов Псковской области, а также других регионов РФ и Республики Беларусь, имеющие допуск врача. Возрастные группы:
Предварительные заявки принимаются на электронную почту: nadejda.school@gmail.com. Телефон для справок: 8(8112)73-70-94.
Положение, регламент и программу соревнований можно найти по ссылке.