Спорт

Воспитанницы псковской «Бригантины» выполнили норматив мастера спорта по аэробике

Воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина» выполнили норматив мастера спорта России по спортивной аэробике на чемпионате России в Екатеринбурге 22 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе, в чемпионате приняли участие сильнейшие спортсменки из 32 регионов страны.

Фото: спортшкола «Бригантина»

Воспитанницы спортшколы «Бригантина» Алиса Орлова, Кристина Краснова выполнили норматив мастера спорта России по спортивной аэробике в индивидуальных выступлениях и в номинации «трио», а Александра Мосолова - в номинации «трио».

Девочки пришли заниматься в «Бригантину» в шестилетнем возрасте. В 14 лет стали кандидатами в мастера спорта и ежегодно становились победительницами первенств Северо-Западного федерального округа, а в 2024 году чемпионата СЗФО по спортивной аэробике.

«Любовь к избранному виду спорта, трудолюбие, целеустремленность, талант девушек, ежедневная помощь родителей, педагогическое мастерство тренеров-преподавателей - всё это спустя 12 лет напряженных тренировок, дало высокий результат», - подчеркнули в спортшколе.

В разные годы спортсменки занимались у Юлии Бабич, Марии Ахмедовой и Елены Зарываевой. Особый вклад в развитие воспитанниц спортшколы «Бригантина» внесла заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области Анжелика Алексеева.