Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу

Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает на встречу с командой и руководством клуба. Мероприятие состоится в среду, 3 апреля, и пройдёт в Доме культуры Ленинского комсомола. Начало в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Фото: «Луки-Энергия»

Мероприятие начнется с представления городской футбольной команды. Далее присутствующих познакомят с новичками «Луки-Энергии». Генеральный директор клуба Сергей Поварещенков и главный тренер команды Сергей Осадчук расскажут о концепции нового сезона.

С наказом и пожеланиями команде и клубу в новом сезоне выступят болельщики. После этого присутствующие на встрече смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и футболистам. Любой самый каверзный вопрос не останется без ответа, от любого желающего, отметили в клубе.