Спорт

Встреча с футбольным клубом «Луки-Энергия» пройдет в Великих Луках

Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает на встречу с командой и руководством клуба 3 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Великих Лук.

Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук

Мероприятие состоится в Доме культуры Ленинского комсомола по адресу: улица Комсомольца Зверева, 29. Мероприятие начнётся в 18:00 с представления городской футбольной команды. Далее присутствующих познакомят с новичками «Луки-Энергии».

Генеральный директор клуба Сергей Поварещенков и главный тренер команды Сергей Осадчук расскажут о концепции нового сезона 2024 года.

С наказом и пожеланиями команде и клубу в новом сезоне выступят болельщики.

После этого присутствующие на встрече смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и футболистам, на которые им будут даны ответы.

«Любой самый каверзный вопрос не останется без ответа, от любого желающего. Уважаемые болельщики и любители футбола, приглашаем всех в ДК ЛК 3 апреля к 18 часам!

Нам очень приятно будет видеть каждого из вас на этой встрече! Мы тщательно готовимся к ней и хотим, чтобы эта добрая традиция становилась ещё более яркой, запоминающей и самое главное - не менее важной, как посещение стадиона», - подчеркнули в администрации.