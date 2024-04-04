Спорт

В Минздраве рассказали о пользе физнагрузок по 2,5 часа в неделю

Физическая активность в течение 2,5 часа в неделю значительно снижает риск преждевременной смерти, а также многих болезней, включая онкологию, сахарный диабет и другие хронические неинфекционные заболевания. Об этом рассказал главный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины им. З.П. Соловьева РНИМУ имени Н. И. Пирогова Борис Поляев.

Фото: Street Workout Pskov

Врач напомнил, что основной причиной инвалидности и преждевременной смерти россиян являются хронические неинфекционные заболевания, которые возникают из-за неправильного образа жизни. Однако их можно избежать благодаря умеренной двигательной активности в течение 2,5 часа в неделю, пишут «Известия».

Такие физические упражнения, по словам Поляева, снижают риск развития ишемической болезни сердца и инсульта в четыре раза, артериальной гипертонии — на 24–26%, сахарного диабета II типа — в 3,5 %, остеопороза — на 23%, а также риск преждевременной смерти на 21–23%.

«Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже», — добавил специалист.